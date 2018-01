Digitec beschränkt Stückzahlen bei Kauf von Grafikkarten

Facebook will 10'000 neue Leute für Kampf gegen Hetze einstellen

Facebook verspricht weitere Anstrengungen gegen Hass und Hetze im Netz und will dafür dieses Jahr zusätzlich 10'000 Mitarbeiter einstellen. "Wir haben noch nicht genug getan, um den Missbrauch unserer Technologie zu stoppen", sagte Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg am Dienstag in Brüssel.