Finanzkontrolle führt neue Whistleblowing-Plattform ein

Die EFK übt die Finanzaufsicht über die Bundesverwaltung aus. Auch die dezentrale Bundesverwaltung im weiteren Sinne wird von ihr einer kritischen Prüfung unterzogen.

Sie sei somit am besten in der Lage, die eingegangenen Meldungen diskret auf ihre Plausibilität hin zu prüfen, teilte die EFK am Donnerstag mit. Sie wahre ausserdem die Anonymität der Whistleblowerinnen und Whistleblower, ob Bundesangestellte oder Private.

Die EFK stützt sich dabei auf das Bundespersonalgesetz. Darin ist festgehalten, dass mutmassliche Unregelmässigkeiten der EFK gemeldet werden können. Dabei müssen keine Beweise vorgelegt werden. Die eingegangenen Informationen würden sorgfältig, seriös und vertraulich behandelt, schreibt die EFK.

Die Finanzkontrolle habe bisher in mehr als der Hälfte der Fälle, die ihr gemeldet worden seien, ihre Prüfungen effizienter und wirkungsvoller gestalten können. Diese Informationen hätten genauere und breiter abgestützte Feststellungen begünstigt. Zudem erlaubten sie, gezielte Empfehlungen abzugeben und angemessene Sofortmassnahmen zu treffen.

Whistleblowerinnen und Whistleblower, die sich an die EFK gewandt hätten, seien geschützt. Einzige Bedingung sei, dass das Vertrauen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht gestört werden dürfe. Zudem dürfe die Sorgfaltspflicht der Angestellten gegenüber dem Arbeitnehmer nicht verletzt werden, etwa indem die Presse beigezogen werde, heisst es weiter.