Forscher fühlen Material für künftige Datenspeicher auf den Zahn

In Japan gibts die Trauer-Andacht vom Auto aus

Asche per Post, Mietmönche und Andachts-Drive-In: Im rapide alternden Japan soll es auch betagten oder körperbehinderten Trauernden nicht an Komfort mangeln. Ein japanisches Unternehmen bietet nach eigenen Angaben nun als erstes einen Andachts-Drive-In an.