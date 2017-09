Google und Levi Strauss lancieren "intelligente" Jeansjacke

Alibaba steckt 15 Milliarden Dollar in globales Logistiknetzwerk

Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba treibt mit einer Milliardeninvestition sein Auslandsgeschäft voran. In den kommenden fünf Jahren sollen 15 Milliarden Dollar in ein globales Logistiknetzwerk fliessen, wie Chinas grösster Internet-Händler am Dienstag mitteilte.