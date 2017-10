Google weiss, wo man ist

Bisher nutze Google dazu den Ländercode in der Webadresse. Künftig spielt es also keine Rolle mehr, ob man Google.ch, Google.de oder Google.it nutzt. Entscheidend ist, in welchem Land man Google nutzt. Wer trotzdem Suchresultate aus einem anderen Land angezeigt bekommen möchte, muss das künftig in den Einstellungen entsprechend ändern.