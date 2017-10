Huawei will mit neuen Premium-Handys Samsung und Apple angreifen

Mit den Handys Mate 10 und Mate 10 Pro will Huawei dem Flagschiff Galaxy Note 8 von Samsung sowie dem iPhone 8 und iPhone X Konkurrenz machen.

Huwaei will mit dem Premium-Handy seine Profitabilität verbessern, die zuletzt durch hohe Rabatte bei Geräten im Massenmarkt gelitten hatte. Dennoch wollen die Chinesen ihre neuen Premium-Smartphones mit 699 Euro 15 bis 30 Prozent preiswerter als die Konkurrenz-Handys anbieten. Der Verkauf soll noch in diesem Monat in 15 Ländern starten.

Huawei setzte zuletzt der Konkurrenzdruck durch Billig-Anbieter zu. Huawei war rasant zum grössten Rivalen von Apple und Samsung aufgestiegen. Neue chinesische Anbieter wie Oppo und Vivo, die Smartphones mit ähnlicher Ausstattung billiger anbieten, haben Huawei inzwischen aber vom Platz 1 in China verdrängt. Im Kampf um Marktanteile werden dann häufig Preise gesenkt, was die Gewinne schmälert. Huawei hat 170'000 Mitarbeiter und ist nicht an der Börse notiert, sondern im Besitz von 80'000 Angestellten.

Analysten zufolge konnte Samsung mit dem Galaxy Note 8 bislang punkten. Vor einem Jahr belastete noch eine kostspielige Rückrufaktion des Vorgängermodells. Apple hatte dagegen mit seinem iPhone 8 keine Menschenschlangen vor den Läden des Technologiekonzerns produziert. Der Börsenwert des Elektronikkonzerns schrumpfte deshalb binnen kurzer Zeit um etliche Milliarden Dollar. Das Jubiläums iPhone X wird ab 3. November im Handel sein und mindestens 1149 Euro kosten.

Auch Google forciert mit neuen Smartphone-Modellen seine Hardware-Offensive. Der US-Internetgigant stellte Anfang Oktober zwei neue Premium-Handys seiner Pixel-Serie vor, mit denen er in puncto Ausstattung und Design Apples iPhone und den Spitzengeräten von Samsung Paroli bieten will.