LinkedIn erreicht zehn Millionen Nutzer im deutschsprachigen Raum

Xing, das dem deutschen Medienkonzern Burda gehört, überschritt im März die Marke von zwölf Millionen Nutzer im deutschsprachigen Raum. Die Business-Netzwerke, die zu einem immer wichtigeren Werkzeug für die Personalsuche werden, sehen für sich ein Potenzial von rund 25 Millionen Nutzern in der Region.

Während LinkedIn weltweit auf 500 Millionen Nutzer kommt, hält Xing am Fokus auf dem deutschsprachigen Raum fest. Das ist ein Punkt, an dem LinkedIn im Wettbewerb ansetzen will. "Wir sehen, dass unsere Mitglieder auch international sehr stark vernetzt sind. Der global aktive agierende Mittelstand nutzt das", sagte LinkedIn-Managerin Barbara Wittmann.