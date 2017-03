Luzerner Kantonalbank bereitet Bancomaten auf neue Funktionen vor

Mit dem Projekt ATMfutura, das die Bankendienstleisterin SIX im Auftrag der Banken anführt, soll die Bancomaten-Software vereinheitlicht werden. Heute gibt es rund 26 verschiedene Betriebssysteme. Die neue Software soll dieses Jahr in Pilotprojekten getestet werden und im kommenden Jahr ausgerollt werden.

Die Software läuft unabhängig vom Gerätehersteller sowohl auf alten als auch auf neuen Geräten, wie SIX-Sprecher Julian Chan auf Anfrage sagt. Die Banken können die Geräte somit immer weiterhin selbst auswählen. Die LUKB hat sich für neue Bancomaten entschieden, um neue Funktionen der Software nutzen zu können, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung mit NCR hervorgeht. Der neue Bancomat wurde am Montag in Wallisellen ZH den Medien vorgestellt.

Skimming verhindern

Die Funktionen erlauben beispielsweise, Geld per Smartphone abzuheben. Der Bargeldbezug kann auf dem Mobiltelefon vorbereitet werden. Der Kunde erhält dann einen generierten QR-Code, den er an das Lesegerät halten muss. So kann er auch verhindern, Opfer von Betrug per Skimming zu werden, bei dem beispielsweise Magnetstreifendaten der Karten kopiert werden oder der PIN-Code mittels Kamera ausgespäht wird.

Auch weitere Bankgeschäfte, wie zum Beispiel eine Kontoeröffnung vom Automaten aus, werden mit der neuen Software ermöglicht. Dabei würde sich der Kunde per Video authentifizieren und mit dem Finger auf dem Bildschirm unterschreiben. Bei Fragen kann ein Bankmitarbeiter per Video zugeschaltet werden. Für diese Fälle kann am Gerät auch ein Kopfhörer eingesteckt werden.

Die Bancomaten von NCR weisen für diese Funktionen einen 19-Zoll grossen Bildschirm auf und können wie ein Smartphone oder Tablet bedient werden. Die eingelassene Tastatur bietet laut Mitteilung einen natürlichen Blickschutz bei der PIN-Eingabe. Zudem kann eine Bild-in-Bild-Kamera anzeigen, was hinter dem Nutzer passiert. Ein im Glas integrierter Sichtschutzfilter verhindert weiter, dass die Inhalte des Bildschirms von der Seite lesbar sind.