Mehr Menschen in Entwicklungsländern mit Internetzugang

Mehr als 60 Prozent der Bevölkerung in diesen Ländern könnten auf ein Mobilfunknetz der dritten Generation (3G) zurückgreifen, berichtete die Internationale Fernmeldeunion (ITU) am Mittwoch in Genf. Rund 700 Millionen Menschen verfügten über ein Handy-Abonnement.

Diese Staaten sind damit auf gutem Weg, eines der UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Dieses fordert eine 97-prozentige Abdeckung mit mobilem Breitband und erschwinglichem Internet.

Das Ziel, bis 2020 alle Bürger zu vertretbaren Kosten ans Netz zu bringen, bleibt jedoch in weiter Ferne. Vor ein paar Monaten hatte die ITU erklärt, dass die Hälfte der Weltbevölkerung immer noch keine Anbindung ans Internet habe. In den am wenigsten entwickelten Länder hätten sogar nur 18 Prozent der Bewohner einen Internetanschluss.

Der Bericht zeigt aber Fortschritte in der Infrastruktur. Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung in den am wenigsten entwickelten Länder lebt in Gebieten, in denen es ein Mobilfunknetz gibt. Das Papier fordert die Staaten dazu auf, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft zur Zusammenzuarbeit auf, um die digitale Kluft zu verringern.