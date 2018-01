Mobilfunkkunden sind nach wie vor treue Kunden

In der Schweiz sind gemäss einer Umfrage des Vergleichsportals bonus.ch über 60 Prozent der Mobilfunkkunden seit über fünf Jahren beim gleichen Anbieter. Doch die Zahl der Konsumentinnen und Konsumenten, die sich die Möglichkeit eines Wechsels offenlassen, steigt kontinuierlich an. So gaben in der diesjährigen Umfrage 34,1 Prozent der insgesamt 2500 befragten Personen an, ein Abo ohne Mindestvertragsdauer zu bevorzugen. In der letzten Umfrage 2017 lag dieser Anteil noch bei 31,1 Prozent.

Für 62,1 Prozent sind ein interessanteres Angebot oder Unzufriedenheit mit dem Anbieter Gründe für einen Wechsel. Gegen einen Wechsel sprechen laut den Antworten der Befragten die Angst vor Veränderungen, bürokratische Umtriebe und die Vorteile von Kombiangeboten.

Die Umfrage zeigt auch, dass auf dem Mobilfunkmarkt der Preis für Dynamik sorgt. So ist der Anteil derjenigen Konsumenten, die mehr als 40 Franken pro Monat für ihre mobile Kommunikation ausgeben innert Jahresfrist von 70 auf 67,2 Prozent gesunken. Die Zahl der Mobilfunkkunden, die weniger als 40 Franken pro Monat bezahlen, ist entsprechend angestiegen.