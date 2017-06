Mobilgeräte sind für Senioren ein zweischneidiges Schwert

Wie verändern neue Kommunikationstechnologien die Beziehung zwischen Senioren und ihren Verwandten? Dieser Frage sind sind Antonio Iannaccone, Vittoria Cesari Lusso und Sophie Lambolez von der Universität Neuenburg mit einer Studie nachgegangen. Ihr Fazit: Die neuen Technologien haben Vor- und Nachteile.

Wenn zwischen Grosseltern und ihren Verwandten ein gutes Verhältnis besteht, können die neuen Mobilgeräte die Generationen näher zusammenbringen. Wenn die Beziehung jedoch schon zuvor unbefriedigend war, können die Geräte zusätzlich Spannungen und Konflikte schüren.

Die rein qualitative Studie fokussierte auf Personen über 65, die zum Zeitpunkt der Untersuchung Enkel im Alter von 0 bis 15 Jahren hatten. Sie umfasste Interviews mit 20 Teilnehmenden, in denen die Forschenden den Umgang mit neuen Kommunikationstechnologien und die Verwendung im Rahmen familiärer Beziehungen erfragten.

Erste Hürde

Dem ersten Hindernis begegnen Senioren bereits bei der Wahl des Geräts, das am besten zu ihren Bedürfnissen passt. Die Befragten gaben an, sich dafür an ihre Angehörigen zu wenden. "Grosseltern fragen gerne ihre Kinder oder auch ihre Enkelkinder um Rat", sagte Sophie Lambolez gemäss einer Mitteilung der Uni Neuenburg.

Wenn sie das Gerät dann einmal haben, geben die Senioren zu, dass sie sich gerne Tipps und Hilfe bei ihren Enkeln holen, wenn sie eine Computerpanne haben oder nicht mehr weiter wissen. Während das Skypen zum Aufrechterhalten der Beziehungen zu Verwandten im Ausland allgemein als positiv empfunden wird, gibt es auch Fälle, in denen Grosseltern den Computer als eine Art Konkurrenz empfinden.

Tablet als Nebenbuhler

So bedauerte ein Grossvater zum Beispiel, dass das Tablet eine allzu grosse Bedeutung zwischen ihm und seinem achtjährigen Enkel bekommen habe. So habe er den Kleinen kaum mehr von seinem Bildschirm wegreissen können, um zum Essen zu kommen oder mit ihm zu spielen.

Für manche Grosseltern haben die neuen Technologien auch Bedürfnisse geschaffen, die vorher gar nicht existierten. Fast alle Befragten waren sich zudem einig, dass es grosse Anstrengungen und einen ständigen Lernprozess erfordert, um mit der Entwicklung Schritt halten zu können.

Nicht zu vernachlässigen seien schliesslich die Auswirkungen auf die Gesundheit. Gewisse Senioren beobachteten etwa, dass die Geräte sie ermüdeten oder Kopfweh verursachten.

Situativ kommunizieren

Zusammenfassend bieten die neuen Technologien laut der Studie viele hilfreiche Kommunikationsformen, sie könnten sich aber auch schnell in Fallen verwandeln, da sie die Hierarchien und Kompetenzen innerhalb der Familie veränderten. Wichtig sei, das richtige Kommunikationsmittel für die richtige Situation zu wählen, unterstreichen die Wissenschaftler.

Die Studie wurde am Freitag in Neuenburg präsentiert.