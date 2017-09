Neuer Sender MySports startet offiziell am Freitagabend

Nach jahrelanger Vorherrschaft von Swisscom-Tochter Teleclub und Schweizer Fernsehen SRF bricht bei den Live-Sportübertragungen am TV ein neues Zeitalter an: Der Sportsender MySports der Kabelnetzbetreiberin UPC geht am Freitagabend zu Beginn der Eishockeymeisterschaft um 18 Uhr offiziell auf Sendung.