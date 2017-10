Nokia gibt Geschäft mit VR-Kamera auf

Nokia gibt die weitere Entwicklung seiner 45'000 Dollar teuren Profi-Kamera für Inhalte in virtueller Realität auf und streicht fast ein Drittel der Stellen in der Hardware-Sparte. Von den rund 1090 Mitarbeitern bei Nokia Technology sollen bis zu 310 gehen, wie der Telekom-Ausrüster am Dienstag mitteilte.