Online-Rollenspiel soll die Exoplaneten-Forschung unterstützen

Intergalaktische Welten erkunden und dabei etwas für die Forschung tun: Diese Idee verfolgt die isländische Entwicklerfirma CCP mit der neuen Version ihres Spiels "EVE Online" in Zusammenarbeit mit der Universität Genf. Das Mehrspieler-Internet-Rollenspiel soll künftig Elemente enthalten, die der Exoplaneten-Forschung zugute kommen, wie die Hochschule am Montag mitteilte.

Die Spieler werden sich im Laufe ihres Weltraum-Abenteuers einem unbekannten Sternensystem gegenüber sehen und sollen anhand von Lichtkurven versuchen herauszufinden, ob es darin Planeten gibt. Und wenn ja, ob es Gas- oder Gesteinsplaneten sind und ob sie bewohnbar sein könnten. Erklärungen liefert dabei niemand anderes als Michel Mayor, der 1995 den ersten Planeten entdeckte, der um einen fernen Stern kreiste.

Planetensuche im Datenmeer

Die Daten im Spiel stammen aus der Forschung, genauer gesagt von den Weltraumteleskopen Corot und Kepler, die das All in grossen Suchaktionen nach Exoplaneten durchkämmt haben. In Unmengen an Daten gilt es nun, sogenannte Transite zu finden. Also die geringfügige Abdunklung eines Sterns, wenn sich ein Planet davor vorbei bewegt. Daraus lassen sich Informationen über die Anwesenheit eines Planeten, seinen Durchmesser, seine Umlaufzeit, sowie Hinweise auf sein Potenzial für die Existenz von Leben gewinnen.

Das menschliche Auge kann Besonderheiten solcher Transite bisher noch deutlich besser erkennen als jedes Computerprogramm. Alleine hätten die Forschenden jedoch keine Chance, alle Daten in nützlicher Frist zu sichten und auszuwerten. Hier kommen künftig die zehntausenden "EVE Online"-Spieler zur Hilfe.

Wenn mehrere Spieler die gezeigten Daten auf die gleiche Weise interpretieren, werden die Resultate an das Observatorium der Uni Genf weitergeleitet und dort genauer unter die Lupe genommen. Auch hierzu liefert Mayors Avatar im Spiel die Erklärungen, so die Mitteilung. Anfang April bekommen ihn die Spieler zunächst aber in Fleisch und Blut zu sehen: Anfang April stellt er am "EVE Online" Fan-Fest in Reykjavík die Forschung hinter dem neuen Spiel-Element vor, wie die Uni Genf bekannt gab.