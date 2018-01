Twitter-Account von Spiegel-Chefredaktor mit Türkei-Tweet versehen

Sicherheitsfirma F-Secure warnt vor Schwachstelle in Firmenlaptops

Die finnische Sicherheitsfirma F-Secure hat vor einer Schwachstelle in Firmenlaptops gewarnt, die auf eine Technologie des Chipherstellers Intel zurückzuführen ist. Dadurch könnten Hacker eine Art Hintertür auf den Geräten einrichten und anschliessend per Remote-Zugriff die Computer kontrollieren, erklärte F-Secure am Freitag.