US-Kongressbibliothek stellt Archivierung sämtlicher Tweets ein

Der Entschluss, die gesamte Archivierung zu stoppen, sei aus verschiedenen Gründen gefasst worden, hiess es bereits in einem Anfang Dezember veröffentlichten Bericht. So sei die Menge an Tweets gestiegen, die Zahl der Zeichen pro Tweet auf 280 erhöht worden. Zudem enthielten viele Veröffentlichungen Fotos und Videos.

Obwohl die Bibliothek generell nicht alles umfassend über die sozialen Medien sammle, sei bei Twitter zunächst eine Ausnahme gemacht worden. Die Bibliothek hatte 2010 begonnen, via Twitter veröffentlichte Tweets zu sammeln. Darüber hinaus erwarb sie rückwirkend Tweets seit 2006.