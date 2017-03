Wikileaks-Enthüllungen legen Hacker-Werkzeuge der CIA offen

Das unter dem Titel "Vault 7" publizierte Material gibt Einblick über die mutmassliche Cyber-Spionagepraxis des Auslandsgeheimdienstes. Ausserdem werden in den Dokumenten Schwachstellen von Elektronikgeräten beschrieben sowie Hacker-Werkzeuge vorgestellt.

US-Präsident Donald Trump ist seinem Sprecher zufolge "extrem besorgt" über das Datenleck bei der CIA. Präsidialamtssprecher Sean Spicer kündigte ein hartes Vorgehen gegen Informanten an: "Bei jedem, der vertrauliche Informationen weitergibt, wird die volle Härte des Gesetzes angewandt."

Die CIA kommentierte den Vorgang nicht. "Wir äussern uns nicht zur Authentizität oder den Inhalt von angeblichen Geheimdienst-Dokumenten", sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Cyber-Arsenal ausgebaut

Wikileaks erklärte, "Vault 7" mit 7818 Webseiten und 943 Anhängen sei nur die erste Tranche einer grösseren Sammlung. Im Gegensatz zu früheren Veröffentlichungen von geheimen Dokumenten reichte die Enthüllungsplattform Dokumente nicht unverändert weiter, sondern machte bestimmte Passagen wie E-Mail-Adressen oder Programmiercode unsichtbar.

Laut einer Medienmitteilung von Wikileaks stammt das Datenpaket aus dem CIA-Hauptquartier in Langley (US-Bundesstaat Virginia), in der Nähe von Washington. Die Veröffentlichung gehe bezüglich ihrer Grössenordnung weit über die von Edward Snowden aufgedeckten Informationen des US-Abhördienstes NSA hinaus, hiess es. Die CIA habe heimlich ihre Cyber-Aktivitäten ausgebaut und so eine neue NSA geschaffen - mit dem Unterschied, dass diese neuen Aktivitäten noch weniger reguliert seien.

Die angewandten Strategien, mit Hilfe sogenannter Cyber-Waffen an Informationen zu gelangen, seien hochgradig gefährlich. Sobald eine solche Waffe in die falschen Hände gerate, könne sie jederzeit gegen Dritte eingesetzt werden. "In der Entwicklung von Cyber-Waffen liegt ein extremes Risiko der Weiterverbreitung", sagte Wikileaks-Gründer Julian Assange.

Auto-Hacking und TV-Wanzen

Zum Hacking-Arsenal der CIA gehören laut Wikileaks Malware, Viren und Trojaner. Demnach können etwa iPhones, Android-betriebene Geräte oder Windows-Computer ausspioniert werden.

Die Dokumente beschreiben, wie Agenten etwa in Smartphones, Laptops oder Bordcomputer von Autos einbrechen. "Sie können Musik abspielen oder komplett die Kontrolle über das Auto übernehmen und einen Unfall verursachen", sagte der Sicherheitsexperte Ross Schulmer bei US-Nachrichtensender CNN.

Beim Projekt "Weeping Angel" entwickelten die CIA-Programmierer in Zusammenarbeit mit Experten des britischen Geheimdienstes MI5 einen "Fake-Off-Modus", bei dem bestimmte Fernseher-Modelle von Samsung scheinbar ausgeschaltet sind, in Wirklichkeit aber in den Raum lauschen - je nach Modell mit eingeschalteter Webcam.

In weiteren Dokumenten wird beschrieben, wie die CIA Informationen über Sicherheitslücken mit der US-Bundespolizei FBI oder befreundeten Geheimdiensten wie dem britischen GCHQ austauschen. Dabei wird auch immer wieder auf Firmen verwiesen, die ihr Wissen über sofort ausnutzbaren Sicherheitslücken ("Zero day exploits") kommerziell anbieten.

Verschlüsselungen wohl nicht geknackt

Apple erklärte nach einer ersten Analyse, viele der genannten Angriffspunkte seien in der jüngsten Version des iPhone-Betriebssystems iOS bereits geschlossen worden. Gewöhnlich aktualisieren iPhone-Nutzer schnell die neuen System-Versionen; aktuell laufen nach Angaben des Konzerns 80 Prozent der Telefone damit.

Ähnlich äusserte sich Samsung. Das Unternehmen habe den Wikileaks-Bericht zur Kenntnis genommen und befasse sich "dringlich" mit der Angelegenheit, hiess es. Microsoft erklärte lediglich, das Unternehmen schaue sich die Wikileaks-Veröffentlichungen näher an.

Fachleute widersprachen am Mittwoch der Einschätzung, wonach der Geheimdienst die Verschlüsselung von Nachrichtendiensten wie WhatsApp, Signal oder Telegram aushebeln könne. Die von Wikileaks veröffentlichten Dokumente lieferten keine Anhaltspunkte dafür, betonten die Krypto-Experten von Open Whisper Systems.

Vielmehr gehe es dort darum, die Software der Telefone zu hacken. Damit könnten dann Informationen vor der Verschlüsselung oder nach der Entschlüsselung abgegriffen werden.