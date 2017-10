Andrew Bonds Märli Musical auf grosser Tour

Die Grafen im Burgenland eifern dem jährlichen Burgenwettbewerb entgegen. Gräfin Waldegund von Niederlagen möchte dieses Jahr endlich Graf Günther von Siebensieg und seinen Drachen Füffü übertreffen. Damit sich die Gräfin voll und ganz auf den Wettbewerb konzentrieren kann, wird die quirlige Nanny Miss Mallow eingestellt, um die Kinder zu betreuen. Doch ihre ungewöhnlichen Erziehungsmethoden bringen Farbe in die graue Steinburg. Miss Mallows Entdeckung, dass unter dem Dach verwandelte Drachen hausen, stellt alles endgültig auf den Kopf.

Andrew Bond hat mit seinen MärliMusicals in den letzten Jahren gegen 120‘000 Fans begeistert. In der sechsten Spielzeit nimmt das MärliMusicalTheater seine kleinen wie auch grossen Zuschauer in die farbenfrohe Welt der Drachen mit und präsentiert mit «Miss Mallow – Die Drachen-Nanny» eine neue Produktion. «Es ist einfach grossartig, ein weiteres Mal mit meinem tollen Team aus dem Vollen schöpfen zu können – die kreativen Funken sprühen!», freut sich Andrew Bond über die Entstehung des neuen Stücks.

Das MärliMusicalTheater eröffnet im kommenden Oktober die neue Spielsaison traditionell in Wädenswil, wo seit der Gründung jeweils die Uraufführungen stattfinden. Mit 46 Vorstellungen in der Deutschschweiz setzt das MärliMusicalTheater die Erfolgsgeschichte des Theaters fort und spielt das neue Stück «Miss Mallow – Die Drachen-Nanny» bis im April 2018.

Andrew Bonds feuriges MärliMusical begeistert einmal mehr mit herrlichen Einfällen, witzigen Dialogen, viel Tempo und zahlreichen Ohrwürmern. Die drachenstarke Kraft von Farbe, Feuer und Fantasie machen das mitreissende Mitmach-Musical zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

Einige Spieldaten in der Region:

12.11.2017: Münchenstein

03.12.2017: Pratteln

24.01.2018: Liestal

03.03.2018: Sissach

11.03.2018: Basel

Weitere Informationen: www.maerlimusicaltheater.ch │www.musical.ch