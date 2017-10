Auch in Basel: Zauberlaterne erweitert ihr Angebot auf jüngere Kinder

Nach Pilotvorführungen in Biel und Luzern startet die "Kleine Laterne" nun in den Städten Basel, Biel, Bülach, Luzern, Lyss, Solothurn und Thun mit ihrem offiziellen Programm. Das sieht laut Medienmitteilung jährlich drei altersgerechte Filmvorführungen vor, die von den Vorschulkindern gemeinsam mit ihren Eltern besucht werden. Zudem erfahren die Kinder in einem Theorieteil etwas über das Medium Film.

Die Zauberlaterne, der Filmclub für junge Filmbegeisterte zwischen sechs und zwölf Jahren, begründet ihr neues Angebot damit, dass Kinder heute in "immer jüngeren Jahren" Filme im Kino entdeckten. Allerdings seien die dort gezeigten Spielfilme in der Regel länger, als sich Vorschulkinder konzentrieren könnten. Im neuen Filmclub sollen Dauer und Inhalt der gezeigten Filme dem Alter der kleinen Filmfans angepasst werden, schreiben die Initianten weiter.