Bons Schwanz in der Luft (1)

Aber lass mich Dir erzählen, wie es kam, dass ich heute in Basel lebe, denn geboren bin ich in Münchenbuchsee im Kanton Bern. Mein Mami ist eine wunderschöne schwarze Labidame, mein Papi ein stolzer blonder Labrador. Geboren wurde ich am 22. Mai 2012. Zusammen mit meinen fünf Brüdern und vier Schwestern (4 blond und 6 schwarz) genoss ich als Welpe zunächst einen wunderschönen Sommer im Zwinger bei der Familie Richter.

Meine Eltern ©Richters Security

War das schön dort. Wir konnten schwimmen und dösen und bekamen Mamis Milch, wann immer wir wollten. Am liebsten lag ich im Schatten herum. Wenn Du Dich wunderst, dass ich bereits so jung schwimmen konnte, dann sei Dir gesagt: Labis werden mit Schwimmhäuten zwischen ihren Zehen geboren. Mein erstes Mal war dann auch gar nicht so schlimm. Zwar zeigten sich meine Geschwister etwas mutiger wie ich, doch als es dann an mir war, klappte die Sache problemlos. Das war ein Spass, Du glaubst es kaum.

Wie ich von Münchenbuchsee nach Basel kam, erfährst Du demnächst an dieser Stelle.