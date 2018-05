Bons Schwanz in der Luft (5)

In der Nacht träumte ich von meinen Schwestern und Brüdern in Münchenbuchsee. Wie wir zusammen herumtollten. Das war so schön und machte viel Spass. Dabei habe ich wohl etwas oft meine Schlafposition gewechselt, denn mitten in der Nacht packte mich mein Frauchen und legte mich in den prächtigen grossen Korb neben ihrem Bett. Der war weich gepolstert mit Kissen und Decken zum kuscheln und ich fühlte mich gleich «labradorwohl». Ich hörte noch, wie mein Frauchen mir gute Nacht zuflüsterte, bevor ich gleich wieder ins Land der Träume abtauchte.

Früh morgens hörte ich, wie mein Frauchen aufstand. Voller Freude sprang ich ihr entgegen, bis ich sie «Pfui Bonsi!» rufen hörte. «Aber weshalb denn», dachte ich. «Was hatte ich nur angestellt»? Mein Frauchen rümpfte nur die Nase und zeigt auf ein kleines Häufchen und eine Lache auf dem Boden. Ich verstand gar nicht, was damit gemeint sein konnte, war mir überhaupt keiner Schuld bewusst. Ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern wann das passiert sein sollte. Sofort wurde mir die Tür zum Garten geöffnet ich trottete frisch-fröhlich hinaus, um sogleich ein weiteres Pipi zu machen. Die «Braver Bonsi-Rufe» erstaunten mich dann doch. Warum war ich jetzt bloss ein braver Hund, wenn sie mich gerade erst dafür gescholten hatte?

Ein Schlafplatz für mich allein: Ein Korb mit vielen Kissen und Decken. ©E. Rosenberger

Es sollte noch einige Zeit dauern und mein Frauchen hat noch oft mit mir geschimpft, bis ich endlich merkte, dass sie nicht wollte, dass ich meine kleinen und grösseren Geschäfte im Haus erledigte. Denn am liebsten mochte sie es, wenn es während unserer täglichen Spaziergänge passierte. Im Notfall durfte ich aber auch im Garten. Dann kam sie immer schnell mit einem Säckli gesprungen, worin meine Hinterlassenschaft schnell verschwand. Es kam schon mal vor, dass sie eines meiner Häufchen nicht sofort sah und reintrat... Muss ich mehr erzählen? Die Schimpfworte will ich nicht wiederholen.

