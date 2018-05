Bons Schwanz in der Luft (8)

Morgens und nachmittags ging es zudem jeweils für einen Spaziergang in den Wald. Die Treppen zum Gartentor durfte ich aber noch nicht selber hinauf oder hinunter. Da trug mich mein Frauchen immer, obwohl ich das gar nicht verstehen konnte. Die gleich grossen Mopse durften das ganz alleine. Und um ehrlich zu sein, rannte ich auch selber die Stufen rauf und runter, wenn das Frauchen nicht in der Nähe war. Der Tierarzt hatte meinem Frauchen nämlich gesagt, dass sie darauf achten sollte, dass ich keine Stufen stieg. Es sei schlecht für meine zarten Knochen, hiess es.

Auch die Spaziergänge waren nicht gerade von der Sorte «lang», denn auch das war nicht erlaubt, so lange ich noch so klein war. Trotzdem machten mir die Ausflüge in den Wald enorm Spass. Nur das Frauchen hatte alle Hände voll zu tun mit uns fünfen. Einen meiner Halbbrüder liess sie jeweils an der Leine, während dem der andere frei herumrennen durfte. Die Mopse waren meist sowieso ohne Leine. Wenn wir anderen Hunden begegneten, ging das Gebelle los und alle Hunde wurden angeleint. Das war dann ein Wirrwarr, ich kann Dir sagen. Bis der andere Hund an uns vorbeigegangen war, blieben wir am Wegesrand stehen.

Noch immer freute sich mein Frauchen über jedes Häufchen und Seelein, das sich auf dem Weg machte. Ich fand es lustig, dass die Mopse und meine Halbbrüder für ihr Pipi das Bein hoben. Denn das machte ich nicht. Noch nicht, wie sich herausstellen sollte. Wenn wir dann wieder zu Hause waren, wurden wir jedes Mal von vorn bis hinten abgetastet. Und manchmal, da fanden sich auch so unangenehme schwarze Tierchen, die mein Frauchen jeweils mit grossem Ekel entfernte. Die Zecken bissen sich fest in meine Haut und es war gar nicht leicht, sie zu entfernen. Nach dieser Prozedur legte sich dann jeder von uns in eine Ecke, um uns vom Spaziergang zu erholen.

Juhui, so ganz allein klaut mir niemand mein Spielzeug.

Wie's mit Bons Schwanz in der Luft weitergeht, erfährst Du nächste Woche.