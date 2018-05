Bons Schwanz in der Luft (9)

Sie wurde zu einer grossen Freundin, denn sie brachte mir immer ein schönes Spielzeug mit. Eigentlich brachte sie es ja für sich mit, aber da sie es nach jedem Besuch bei mir im Garten vergass, gehörte es eben mir. Am liebsten mochte ich die Quietsche-Entchen, weil sie so wunderbare Töne von sich gaben, wenn ich reinbiss oder sie zwischen meine Pfoten nahm. Wenn ich dann mal so richtig bei der Sache war und das Entchen zum Quietschen brachte, schien mein Frauchen wenig entzückt. Kurzerhand nahm sie mir das Spielzeug weg und traktierte es mit einer langen Nadel. Danach gab es keinen Ton mehr von sich...

So sah eines meiner Quietsche-Entchen aus ©pixabay

Sunny war wirklich ein Sonnenschein. Immer fröhlich und unglaublich lieb, verstand sie sich auch gut mit meinen Halbbrüdern. Sie hatte nur eine Unart und die war gross und stank erbärmlich. Wenn immer sie eine Pfütze sah, und sei sie noch so dreckig, rannte sie los und wälzte sich darin. Noch schlimmer war es, wenn wir an einem Bauernhaus vorbeikamen. Sobald der Miststock in ihr Visier gelang, gab es kein Halten mehr. «Sunny» rannte schnurstracks los, um sich ausgiebigst darin zu suhlen. Nach einer schier nicht enden wollenden Zeit, kam sie von Kopf bis zu den Pfoten dunkelbraun zu uns gerannt. Du kannst Dir das Donnerwetter vorstellen.

Ihr Gestank war unbeschreiblich. Nur: mir gefiel sie sehr. Und obwohl auch ich unglaublich gerne im Dreck gebadet hätte, gelang es mir nie. Da war mit meinem Frauchen nicht zu spassen. Sobald ich losrennen wollte, hielt sie mich zurück und sagte mit so lauter und bestimmter Stimme «Pfui!», dass ich mich gar nicht mehr getraute es «Sunny» nachzutun.

Eine weitere Folge von Bons Schwanz in der Luft gibt es nächste Woche.