s sind Haustierwochen in der Schule - und im Klassenzimmer ist was los! Emil hat einen Sack voller Schnecken dabei. Gloria fischt ihre Schildkröte aus dem Kühlschrank. Und Pippa findet den aussergewöhnlichen Fantafi... Dann geht es auf Klassenfahrt! Aber was macht man, wenn man im Bus mal muss? Und wie kommt man beim Wandern ohne Wandern den Berg hoch? Pippa Pepperkorn und ihre Freunde kennen die Antwort - versprochen.

© Orell Füssli

272 Seiten

Autorin: Charlotte Habersack

Altersempfehlung: ab 8 Jahren

