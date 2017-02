Buchtipp: «Emma kauft ein»

Zehn Sachen stehen auf Emmas ungewöhnlicher Einkaufsliste: eine gelbe Rose, ein Gartenschlauch, Weintraube, Rollschuhe, ein Kakadu, ein Kazoo, ein Teppich, ein gestreifter Krug, ein Kirschtörtchen und ein herzförmiger Lutscher. Also geht Emma - nein, nicht ins Einkaufszentrum!, sondern in den kleinen Blumenladen und den Haushaltswarenhandel, in den Landen für Früchte und Gemüse und ins Spielzeuggeschäft, in die Tierhandlung und zum Musikalienhändler, in den Porzellanladen und zum Antiquitätenhändler, in die Konditorei - und natürlich ins Süsswarengeschäft.

Jeder dieser wunderbaren Läden ist schon von aussen eine Verheissung, und drinnen - nach dem Öffnen der Klappen des Buches - tun sich prachtvolle Welten auf. Emma bekommt tausend zauberhafte Dinge zu sehen, denn was stapelt sich nicht alles Leckeres, Nützliches, Wohlriechendes, Interessantes, Schönes und Besonderes in den Regalen? Und fast alles, was Emma gerne möchte, findet sie auch - bis auf eines... Man kann eben nich alles kaufen!

Gehalten von einer charmante, gereimten Geschichte, entfaltet dieses spezielle Wimmelbuch seinen ganz besonderen Reiz durch die detailreichen Illustrationen, die ganz heutig und nostalgisch zugleich wirken.

©Orell Füssli

Autorin: Alice Melvin

34 Seiten

Altersempfehlung: 4 - 6 Jahre

