Buchtipp:Lukas und das Geheimnis der sprechenden Tiere

Lukas kann mit Tieren kommunizieren, wenn er auf «Tierfunk» umschaltet. So versteht er genau, was seine Katze plagt oder was Maries ängstliche Dogge denkt. Auch wenn die Erwachsenen das nicht ganz glauben: Seine Schwäche ist seine Stärke. Denn als in der Tierarzt-Praxis seiner Mutter eine verwahrloste Katze eingeliefert wird, sind ganz besondere Begabungen gefragt, um einem fiesen Katzenzüchter das Handwerk zu legen. Zusammen mit Marie und den beiden tierisch schrägen Begleitern lösen sie den aufregenden Fall.

Bild: Orell Füssli

144 Seiten

Autor: Joachim Friedrich mit originellen Illustrationen von Astrid Henn.

Altersempfehlung: ab neun Jahren

