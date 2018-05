Buchtipp: «Tagebuch eines Möchtegern-Versagers» von Luc Blanvillain

Nils ist Hochbegabt, doch das ist ganz schön anstrengend und er wünscht sich nichts mehr, als einfach nur normal zu sein. Auch einmal Fussballspielen, statt deutsch zu üben, auch einmal mit Freunden abzumachen, anstatt Mathe zu büffeln. Deshalb beschliesst er kurzerhand, per sofort ein Versager zu sein. Das scheint am Anfang auch ganz gut zu klappen und Nils lacht sich ins Fäustchen, doch schon bald verstrickt er sich in seine Lügengeschichte.

Da in Tagebuchform geschrieben, lacht, leidet und fühlt man mit Nils direkt mit. Es werden verschiedene Schulthemen aufgegriffen, wie Mobbing, nervige Lehrer, Freundschaften, aber auch Familienthemen und Liebe werden in diesem kurzweiligen Buch behandelt. Eine Geschichte voller Humor und mit einer überraschenden Wendung. Nicht nur für Jungs ein Spass!

©Orell Füssli

160 Seiten

Autor: Luc Blanvillain

Alter: ab 10 Jahren

