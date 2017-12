Der kleine Maulwurf und sein neuer Freund, der Bär aus Schnee, warten auf den Bus nach Haus zur Oma. Doch kein Busfahrer möchte einen Schneehaufen mitnehmen! Langsam bricht die Nacht herein, es wird kälter – da leuchtet hell eine Sternschnuppe am Abendhimmel… Ob der Wunsch des kleinen Maulwurfs in Erfüllung geht?

Bild: Orell Füssli

48 Seiten

Autor und Illustrationen: Sang-Keun Kim

Altersempfehlung: 4 - 6 Jahre

