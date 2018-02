Buchtipp: «Wer hat schon eine normale Familie?» von Belinda Nowell

Ausgangspunkt ist die Geschichte von Alex, der eine Schwester bekommen hat. Ihr Name ist Emma und sie ist ein Pflegekind. Als Alex glücklich davon in der Schule erzählt, bekommt er böse Kommentare vom fiesen Jimmy Martin. Der sagt, seine Familie sei nicht normal. Als Alex' Mutter davon erfährt, reagiert sie ruhig und versucht ihrem Sohn beizubringen, dass es eine «normale» Famile gar nicht gibt, denn jeder ist anders und das ist auch gut so.

38 Seiten

Autorin: Belinda Nowell mit zahlreichen bunten Bildern von Míša Alexander

Altersempfehlung: 4 - 6 Jahre

