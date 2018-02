Buchtipp: «Wie der König vom Eiszapfenland an die Basler Fasnacht kam» von Dorette Gloor

Der «Morgeschtraich» ist ein magischer Moment. Mitten in einer Menschenmenge bewegt sich der König aus dem «Eiszapfenland» in seinem «Blätzlibajass»-Kostüm und niemand weiss, dass er ein König ist. Das gefällt ihm. Ganz glücklich trottet er in der Dunkelheit der Nacht hinter den grossen leuchtenden Laternen den Rheinsprung hinunter. Er staunt, denn von überall her hört er das Russen der Trommeln und sieht er Laternen durch die Gassen kommen. So etwas Schönes hatte er noch nie erlebt. Und er staunt wie ein Kind mit grossen Augen.

40 Seiten

Autorin: Dorette Gloor (1940), ist in Basel aufgewachsen und lebt in Riehen. Ihre sechs Grosskinder animieren sie, Geschichten zu erfinden.

Illustrationen: Heidi Gonser

Altersempfehlung: 3 - 100

