Buchtipp: «Zombie-Zahnarzt»

Der 13-jährige Alfie hat einst eine ziemlich schreckliche Erfahrung beim Zahnarzt gemacht und sich seither nie mehr seine Zähne kontrollieren lassen. Dementsprechend sehen sie auch aus. Alfie ist wohl der Junge mit den ungepflegtesten Zähnen in ganz England.

Dann aber kommt eine neue Zahnärztin in die Stadt, und Alfie wird gezwungen, sich von ihr untersuchen zu lassen. Alfie ist entsetzt und versucht alles Mögliche, um den Zahnarzttermin zu umgehen. Mit der Zahnärztin stimmt etwas nicht, da ist sich der Junge ganz sicher. Nicht nur, dass die Zahnpaste, die sie verteilt, Löcher in Steine ätzt, es geschehen seit ihrem Auftauchen auch merkwürdige Dinge in der Stadt. Anstatt eine nette Kleinigkeit von der Zahnfee zu erhalten, wenn Kinder ihre Zähne abends unter das Kopfkissen legen, befinden sich am nächsten Morgen grausige Sachen darunter, wie tote Schnecken, Warzen oder lebende Spinnen. Hier sind eindeutig böse Mächte am Wert. Zusammen mit dem Mädchen Gabz versucht Alfie, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen.

Bild: orell füssli

416 Seiten

Autor: David Walliams mit Illustrationen von: Tony Ross

Altersempfehlung: ab 9 Jahren

Buchbestellung