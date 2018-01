«D'Froschkönigin» im Unternehmen Mitte am Mittwoch, 17. Januar 2018

Überraschendes musikalisches Figurentheater. Mit einfachsten Mitteln entstehen während des Spiels Figuren, Landschaften, Stimmungen.

Die Kinder werden direkt angesprochen und manchmal, wenn die Froschchönigin es nicht übers Herz bringt, als Wolf die 7 Geisslein zu verschlingen, besteht die Möglichkeit, dass ein Kind aus dem Publikum die Rolle übernimmt.

Keine Vorstellung gleicht der anderen, man darf sich auf Unerwartetes freuen.

Wo: «Safe» Unternehmen Mitte, Gerbergasse 20, 4051 Basel

Wann: 15.30 Uhr

Wer: ab 4 Jahren

Weitere Spieldaten: 28. Februar (s' Rotchöppli: Warum hesch Du so grossi Ouge?), 21. März (7 Zwärgli: Spieglein, Spieglein an der Wand ...), 25. April (dr Froschchönig: Gimr es Müntschi!) und 16. Mai (7 Geissli: dr Wouf het geng no Hunger ...)