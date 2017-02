«Die goldene Gans» im Basler Kindertheater am Mittwoch, 22. Februar

Nachdem ein Junge unter einem Baum eine goldene Gans findet und mit dieser durchs Land zieht, überschlagen sich die amüsanten Ereignisse. Denn alle, die dieser Gans eine Feder ausreissen wollen, bleiben an ihr kleben. So sammelt sich bald eine Horde Habsüchtiger am Gefieder dieser Gans an, was dem Jungen wiederum bei der Eroberung seiner geliebten Prinzessin zu Gute kommt. Ein amüsantes Stück mit viel Charme und Witz für die ganze Familie.

Wo: Basler Kindertheater: Schützengraben 9, Basel

Wann: 15 Uhr (Türöffnung: 30 Min. vor Vorstellungsbeginn | Dauer der Vorstellung: ca. 1.5 Std. inkl. Pause)

Wer: Kinder ab 4 Jahren

Kosten: Kinder 15 Franken | Erwachsene 20 Franken

Weitere Infos hier.