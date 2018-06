Erlebnistour «Inschpäggter Basel»

Die Route führt dabei ausgehend vom Barfüsserplatz ins St. Alban-Quartier und endet wiederum im Zentrum an der Schifflände und dauert rund zwei Stunden. Unser «Basil», einer der letzten noch lebenden Baselstäbe, stellt die kleinen «Inschpäggter» dabei vor ein paar verzwickte Rätsel. Wer gut aufpasst, die richtigen Antworten findet und nicht vom Weg abkommt, hat gute Chancen auf den Finderlohn des Königs. Auf geht's!

©Basle Tourismus

Wann: Immer

Wer: Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren

Wo: Vom Barfi ins St. Alban-Quartier zur Schifflände

Kosten Basispaket für ein Kind und eine erwachsene Person: 25 Franken. Jedes weitere Kind profitiert von einem Spezialpreis von 15 Franken.

Tickets sowie alle benötigten Unterlagen: erhältlich in der Tourist Information an der Aeschenvorstadt 36 in Basel.