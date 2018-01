Familienrundgang im Naturhistorischen Museum Basel am Sonntag, 7. Januar 2018

Jede Fotografie ist eine Momentaufnahme. Das Museum interessiert jedoch auch, was vorher und nachher passiert ist. Es sucht nach Bildern, die Tiere in Aktion zeigen und fragt sich, was wohl geschehen ist, bevor der Fotograf den Auslöseknopf gedrückt hat und wie das Fotoshooting zu Ende ging. Die fotografierten Augenblicke ermuntern dazu, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Der spielerische Rundgang macht den Ausstellungsbesuch zu einem kurzweiligen Erlebnis für die ganze Familie.

Wo: Naturhistorisches Museum Basel, Augustinergasse 2, 4001 Basel

Wann: 15.30 – 16.30

Eintritt Sonderausstellung