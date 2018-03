Figurentheater Felucca mit «Taschengeschichte» am Mittwoch, 21. März 2018

Das Figurentheater Felucca sagt: Willkommen! Madame Axée Soir lädt ein zur Eröffnung ihrer ausserordentlichen, neuen Boutique! Handtaschen, Abendtaschen, Sporttaschen... kommen Sie und staunen Sie, Madame Soirs' Taschen haben es buchstäblich in sich. Denn als gratis Dreingabe gibt's mit jeder Tasche eine überraschende Taschenwühlgeschichte!

Die Kunden drängeln bereits, doch noch sind bei weitem nicht alle Taschen gefüllt! Madame Soir hat einiges zu tun, um ihre neugierige Kundschaft bei Laune zu halten. Zuständig für die Geschichten ist nämlich ein kleiner Taschengeist, den sie in ihrer Lieblingshandtasche gefunden hat. Und genau dieser ist gerade unauffindbar! Bei der Suche nach ihrem Taschengeist entdeckt Madame Axée Soir hinter Schnallen, Knöpfen und Reissverschlüssen überraschende Geschichtensplitter. Und auf einmal steckt sie mit ihrem Publikum mitten in der abenteuerlichen Geschichte des kleinen Öppis, welches von einer unvorhergesehenen Situation in die Nächste gerät...

Die Spielerin erzählt in offener Spielweise mit Puppen und Taschen die Geschichten in, auf, aus und mit Taschen.

Auf Wunsch kann zusätzlich im Anschluss an die Vorstellung eine passende Animation durchgeführt werden. Die Kinder können eigene Taschen gestalten oder eine der zahlreichen Taschen in der Boutique selber mit Geschichten füllen...

Wo: Werkraum Warteck pp, Atelier Figurentheater Felucca, Burgweg 7, 4058 Basel

Wann: 15 Uhr

Wer: ab 4 Jahren

Reservation: 076-521 79 42 und info@theater-felucca.ch