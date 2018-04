Geschichten am Sonntagnachmittag im Literaturhaus

Lesen gehört zum Fundament der Bildung. Und Goethe war der Ansicht, dass das Vorlesen die Mutter des Lesens sei. Geschichten helfen den Kindern dabei, die Welt zu entdecken.

Die erste Bekanntschaft mit Sprache in Form von tagtäglichem Erzählen und Vorlesen von Versen und Geschichten gehört in erster Linie in die Familie - darüber sind sich alle Fachleute einig. Damit alle Kinder regelmässig in den Genuss spannender Geschichten kommen - auch jene, denen zu Hause kaum vorgelesen wird, - hat das Erziehungsdepartement Basel-Stadt das Projekt Leseförderung lanciert. Es richtet sich vor allem an Kinder bis zu sechs Jahren.

An zahlreichen Vorlese-Events, die übers Jahr verteilt stattfinden, können Kinder wie auch Erwachsene Geschichten hören, die mitunter die Türen zur Welt öffnen.

Wieder einmal widmen wir einen Nachmittag ausgewählten Märchen, diesmal mit wunderbarer musikalischer Unterstützung auf höchstem künstlerischem Niveau: Die bekannte Oboistin Michela Scali wird unsere Geschichten begleiten. Ein tolles Zvieri gibt’s allemal…

Wo: Literaturhaus Basel, Barfüssergasse 3, 4051 Basel

Wann: Türöffnung ist um 15.15 Uhr

Wer: Kinder ab 5 Jahren und Familien

Weil beschränkte Platzzahl, Anmeldung dringend erforderlich unter: hier oder 061 267 62 95 (Telefonbeantworter)