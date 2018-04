Geschichten von «Bons Schwanz in der Luft» (4)

Sushi und Nobu wussten überhaupt nicht wie ihnen geschah, als plötzlich zwei weitere kleine Fressnäpfe neben ihren grossen Näpfen standen. Ob das gemeinsame grosse Fressen gut gehen konnte, blieb abzuwarten. Als die Töpfe zum ersten Mal gefüllt wurden, ging es auch gleich los. Ich frass auf Biegen und Brechen so schnell ich konnte, wohl darauf bedacht, dass mir ja niemand etwas aus meinem Topf stibitzt. Zur Freude meiner Besitzer, die das Ganze mit «Jöhs» begleiteten, klappte das auch ganz gut.

Das lange Warten auf das grosse Fressen. ©E. Rosenberger

Nach einem weiteren kleinen Nickerchen ging es bald weiter auf Entdeckungstour. Wieder hinaus in den Garten, wo es so wunderbar sonnig und warm war. Bekanntlich war ich ja ein guter Schwimmer. Um so grösser meine Freude, als ich den kleinen Pool entdeckte, der im Rasen für mich bereitstand. Noch konnte ich nicht selber reinhüpfen und war auf Hilfe angewiesen. Erstmal drin, war der Spass aber riesengross, obwohl das Schwimmbecken viel kleiner war als das bei meinen Eltern.

Noch komm ich nicht alleine rein. ©E. Rosenberger

Was war das doch für ein Tag. So viele neue Orte und Eindrücke, die es für mich zu entdecken gab. Und erst noch meine zwei neuen Labrador-Brüder. Das Leben war doch ganz einfach perfekt. Und ich der allerglücklichste Hundewelpe der Welt.

Wie es mit «Bons Schwanz in der Luft» weitergeht, erfährst Du demnächst.