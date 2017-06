Himmelblau und Rosarot: Kinder- und Jugendbücher ohne Rollenklischees

Hatten Sie auch schon Mühe, ein Kinder- oder Jugendbuch zu finden, in dem nicht typische Geschlechterrollen gezeigt werden? Wenn Sie ein Buch suchen, das von einer Abenteuergeschichte eines Mädchens handelt oder in dem ein Junge sich für Mode interessiert, bietet Ihnen die Broschüre eine breite Auswahl an Titeln an.

Es ist eine Sammlung von 55 Büchern, die vielfältige Lebensentwürfe aufzeigen. So sind Mädchen oder junge Frauen in aktiven und verantwortungsvollen Rollen vertreten, und Jungs und junge Männer werden in atypischen Lebensentwürfen oder von ihrer emotionalen Seite her gezeigt. Dies ermöglicht Kindern und Jugendlichen, unterschiedliche Geschlechterbilder zu entdecken und stärkt sie in der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit.

Bild: ©bs.ch

Mit den Empfehlungen geht die Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern auf ein Bedürfnis und einen Wunsch von Lehrpersonen, Vätern und Müttern, Grosseltern, Gottis und Göttis ein. Die aufgelisteten Bücher zeigen eine Auswahl, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Die Bücher sind in drei Alterskategorien aufgeteilt: Kinderbücher 3 – 7 Jahre, Kinderbücher 7 – 11 Jahre und Jugendbücher ab 12 Jahren.

In der Buchhandlung Orell Füssli an der Freie Strasse 32 werden vom 6. Juni bis am 15. Juli 2017 im Schaufenster und in der Kinder- und Jugendbuchabteilung der Buchhandlung ausgewählte Bücher aus der Literaturliste präsentiert.

Die Broschüre ist gedruckt oder online hier erhältlich.