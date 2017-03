«Igels Gschichtelade» in der Bibliothek Schmiedehof am Sonntag, 5. März

In der Bibliothek Schmiedenhof haust ein Igel in seinem Zeilenversteck, und er betreibt einen eigenen Laden! Hier gibts die besten Geschichten der Welt, sagt er. Sie werden in Dosen und Gläsern gelagert – und immer am ersten Sonntag im Monat ist Tag der offenen Tür. Dann lädt der Igel zum Geschichtenfest.

Eine Geschichte zum Mitfiebern - über Höhen und Tiefen bis zum guten Ende. Eine Geschichtenstunde für junge und alte Ohren. Mit Marie-Louise Hauser.

Wo: In der Bibliothek Schmiedenhof, Schmiedenhof 10, Basel

Wann: 11.11 Uhr

Dauer: ca. 1 Stunde

Wer: Kinder zwischen 5 und 9 Jahren

Kosten: Eintritt frei!