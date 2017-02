Instrumente ausprobieren in der Musikschule am Samstag, 11. Februar

Kinder und erwachsene Interessierte können die Instrumente anhören, anfassen und natürlich unter kundiger Begleitung ausprobieren. Lehrpersonen und Schüler/innen geben Kurzkonzerte in verschiedenen Räumen.

Der Nachmittag soll klingende Eindrücke zu allen Instrumenten vermitteln. Die Lehrpersonen geben gerne Auskunft und sind beratend da, wenn es darum geht, das richtige Instrument auszuwählen.

Wo: In den Räumen an der Leonhardsstrasse 6 und am Leonhardsgraben 40, Basel

Wann: 14 - 17 Uhr

Kosten: gratis