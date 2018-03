Jim Knopf & Lukas dr Loggifüehrer am Mittwoch, 7. März

Dabei war das Paket doch an Frau Mahlzahn auf Kummerland adressiert - an einen gefürchteten Drachen in der Drachenstadt. Als Lukas der Lokomotivführer mit seiner Lokomotive Emma Lummerland verlassen muss, entschliesst sich Jim kurzerhand, mit ihm zu gehen.

Die Reise wird aber auch eine Reise zum Geheimnis um Jims Herkunft. Dabei lernen sie den Kaiser von China kennen, dessen Tochter Li Si nach Kummerland verschleppt worden ist, den Halbdrachen Nepomuk und schliesslich auch Frau Mahlzahn.

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ist ein Kinderbuch des deutschen Schriftstellers Michael Ende aus dem Jahr 1960.

Wo: Theater Arlecchino, Walkeweg 122 beim St. Jakob, 4052 Basel

Wann: 14.30 Uhr (Türöffnung um 14 Uhr)

Wer: ab 4 Jahren

Ticketbestellung hier