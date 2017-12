«Kalif Storch» + Silvesterapéro für Kinder im Marionetten Theater am Sonntag, 31. Dezember 2017

An diesem Silvester bietet das Marionetten Theater den frisch überarbeiteten «Kalif Storch» um 17.00 Uhr für die ganze Familie inkl. eines kleinen Apéros. Dazu gibt es einen Sirup oder einen Rimus für die Kinder und ein Cüpli für die Eltern und Grosseltern.

Der junge Kalif Chasid träumt in seinem Palast vom grossen Abenteuer. Da bietet ihm ein Markthändler eine Dose mit schwarzem Pulver an. «Wer von diesem Pulver schnupft und dazu spricht Mutabor, der kann sich in jedes Tier verwandeln!» Neugierig geworden, gehen der Kalif und sein Grosswesir in den Garten, um die Wirkung des Pulvers auszuprobieren. Aber welches Tier wäre spannend und doch nicht allzu gefährlich?

Zwischen Seerosen und quakenden Fröschen treffen die Männer eine Entscheidung. Auf langen Storchenbeinen erkunden sie die Welt als Tier. Doch wie war das noch mit der Rückverwandlung? Schon schlittert der Kalif in das Abenteuer seines Lebens und kommt einem gemeinen Zauberer auf die Schliche.

Wo: Basler Marionetten Theater, Münsterplatz 8, 4051 Basel

Wann: 17 Uhr

Dauer: 90 Minuten inkl. Pause

Wer: ab 6 Jahren, Dialekt

Kosten: 29 Franken

