Kathrin Schärer signiert das neue Kinderbuch im Spielegge am Rümelinsplatz

In «Fell und Feder» ist der Hund ist ganz aus dem Hundehäuschen, und auch das Huhn hat Lampenfieber: Gleich geht die Vorstellung los. Sie spielen IHRE Geschichte! Die geht so: Das Huhn träumt von einem Piratenschatz und der Hund von einem starken Freund. Sie treffen sich zufällig, helfen sich – und nach vielen gemeinsamen Abenteuern merken sie, dass die Erfüllung ihrer Wünsche in ihrer Freundschaft liegt.

Tosender Applaus! Huhn und Hund sind glücklich. Das Publikum hat gespürt, dass es im Theater um das echte Leben geht.

Bild: orell füssli

Wann: Samstag, 30. September zwischen 14 - 16 Uhr

Wo: Spielegge am Rümelinsplatz 7 in Basel

Autoren: Lorenz Pauli und Kathrin Schärer

