Kinder-Buchvernissage "Vom Joggeli mit de Zoggeli - Und de vile Schöggeli"

Joggeli liebt Schöggeli über alles. Aber ob er sie auch bekommt? Was zu Beginn ein einfacher Wunsch ist, wird je länger je komplizierter. Statt Schöggeli gibt es Töggeli, Zötteli, Fötteli, Fädeli, Gäbeli, Güfeli und sogar Tüüfeli!

Bild: Bider & Tanner

Ein lustiges Kinderbuch vom «Verhören».

Dan Wiener, geboren 1961 in Bern, lebt in Basel. Der Theaterpädagoge ist als Schauspieler, Musiker, Kommunikationsspezialist und Autor tätig. Seine Fabulierkunst sucht seinesgleichen.

Jürg Obrist, geboren 1947 in Zürich, arbeitete von 1976 bis 1985 als Illustrator für Kinder- und Jugendzeitschriften in New York. Seit 1985 lebt er wieder in Zürich und arbeitet als freier Autor und Illustrator.

Wo: Kulturhaus Bider & Tanner, Aeschenvorstadt 2, 4051 Basel

Wann: Sonntag, 4. März um 11 Uhr

Türöffnung: 10.45 Uhr (Kinderbuchabteilung an der Elisabethenstrasse)

Wer: ab 3 Jahren

Eintritt: Kinder (3–8 Jahre) gratis | sonst 10 Franken. Mit der B&T Kundenkarte und mit dem Familienpass sowie für Schüler, Jugendliche 5 Franken

Vorverkauf: Kulturhaus Bider & Tanner, Basel, T 061 206 99 96 oder ticket@biderundtanner.ch