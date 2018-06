Kinderführungen: Lichter und Konfetti - Die Welt der Discos am Sonntag, 10. Juni 2018

Für Kindergruppen bietet das Vitra Design Museum Führungen durch die aktuelle Ausstellung und den Vitra Campus, die speziell auf die Bedürfnisse der jungen Gäste zugeschnitten sind. Die Teilnehmer werden unterhaltsam an das Thema herangeführt, in die Führung einbezogen und lernen die grosse Bedeutung von Architektur und Design in ihrer eigenen Alltagsumgebung kennen. Auch viele Workshops für Kinder und Jugendliche umfassen eine Führung, die als Einführung in den praktischen Workshop-Teil dient.

Wo: Vitra Design Museum, Charles Eames-Strasse 2, D-97576 Weil am Rhein

Wann: 14.30 Uhr

Wer: Kinder zwischen 6 bis 12 Jahre

Anmeldung:info@design-museum.de

Weitere Daten: 8. + 29. Juli, 19. August und 2. September jeweils um 14.30 Uhr