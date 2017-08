Am Spielzeugmuseum gibt es grosse Kutschen und kleine Kutschen. Während uns an diesem Kutschensonntag eine grosse Kutsche in Zusammenarbeit mit Hü-Basel durchs Dorf fährt, können wir auch im Museumshof viele spannende kleine Kutschen aus unserer Spielzeugsammlung bestaunen.

Ort: Hof des Spielzeugmuseums, Baselstrasse 34, Riehen

Wann: 11 - 17 Uhr

Kosten: Museumseintritt