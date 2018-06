Malbuch «DEIN BASELBIET»

In einem Restaurant wird es dem Nachwuchs, wenn das Essen nicht sofort auf dem Tisch steht oder die Grossen nach dem Essen noch ein wenig verweilen möchten, schnell langweilig. Um solche Situationen zu verhindern und sowohl Eltern als auch ihren Kindern das Auswärtsessen zu versüssen, hat Baselland Tourismus ein Mal- und Rätselheft entwickelt. Damit soll Langeweile gar nicht erst aufkommen. Der bunte Spielspass entführt die Kinder zu Erlebnissen und Abenteuern in Baselland. So gibt es beispielsweise ein Von-Punkt-zu-Punkt-Rätsel zur Solarbobbahn oder «Finde die Unterschiede» im Aquabasilea.

Das Römerfest, den Trottinet-Plausch die Wasserfallen hinab und noch einiges mehr gibt es als Ausmalspass. Zusätzlich im Heft enthalten ist eine Liste mit besonders kindgerechten Ausflugstipps im Baselbiet: Spannende Themenwege, auf denen es viel Neues zu entdecken gibt, von wilden Wasserfällen bis zu Märchenfiguren aus Holz und jede Menge aufregenden Burgen.

Die Gesamtauflage beträgt 15'000 Exemplare. 10'000 Sets werden direkt an die Restaurantpartner von Baselland Tourismus versendet, weiter 5'000 befinden sich in Reserve. Das Projekt wurde über den Gasttaxenfonds Baselland mitfinanziert. Um das Restauranterlebnis für Familien weiter zu optimieren, hält Baselland Tourismus zudem auf Wunsch eine Checkliste für Gastronomen bereit.