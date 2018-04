Neues Projekt «Gärtli im Park»

Wann haben Erdbeeren Saison? Wie produziert man Salat? Solche Fragen beantwortet das Projekt «Gartenkind», welches Kindern zwischen 6 und 12 Jahren ermöglicht, nach Lust und Laune erste Erfahrungen im Gärtnern zu sammeln und so ihren Bezug zur Natur zu stärken. Unter fachkundiger Anleitung pflegen sie eine Saison lang ihr eigenes Beet nach biologischen Prinzipien. So erleben die Kinder eine ganze Gartensaison von der Aussaat im Frühling bis zur Einwinterung im Herbst und erlernen die Zusammenhänge und Kreisläufe in der Natur. Durch die eigene Tätigkeit im Garten entwickeln sie einen direkten Bezug zur Umwelt, zu den Jahreszeiten und zu unseren Nahrungsmitteln. Die Ernte dürfen sie am Schluss natürlich mit nach Hause nehmen.

Beim Eröffnungsevent am 21. April, 10 bis 16 Uhr, können die Besucherinnen und Besuchern an verschiedenen Stationen Wissenswertes über Heilkräuter erfahren, Kräuter erriechen, eine Kräuterbowle mischen, Natur-Deko und Blumentöpfchen aus Recyclingmaterial herstellen, Bodentiere erforschen und bereits die ersten Kräuter in der Kräuterspirale ansäen.

Beim ersten Gärtnern am 25. April, 14 bis 16.30 Uhr, bauen die Kinder bereits frühe Gemüse an: Es werden Kohlrabi als Setzlinge gepflanzt und Radieschen, Schnittsalate und Erbsen gesät. Danach findet das Gärtnern jeden letzten Mittwoch im Monat von April bis September statt.

Wann und wo?

Eröffnungsevent: Sa. 21. April, 10 bis 16 Uhr

Gärtnern: Mi. 25. April, 30. Mai, 27. Juni, 25. Juli, 29. August, 26. September, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr

Schlussevent: Sa. 6. Oktober, 10 bis 16 Uhr

Der Garten befindet sich zwischen Parkplatz und See auf der rechten Seite im Park im Grünen.

Das Gärtnern und die Anlässe sind kostenlos und finden bei jeder Witterung statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.