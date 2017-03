«S Urmel us em Yys» im Basler Marionettentheater am Samstag/Sonntag, 18./19. März

Auf der Insel Titiwu lebt der Professor Habakuk Tibatong zurückgezogen mit seinen sprechenden Tieren: dem Schwein Wutz, dem neugierigen Pinguin Ping und dem bedächtigen Waran Wawa. Der Professor hat sich auf die Insel zurückgezogen, weil seine Forschungen über die Urwelt in der Stadt nur belächelt wurden. Eines Tages wird ein Eisberg angeschwemmt. In dem ist ein tiefgefrorenes Ei. Und aus dem schlüpft ein Urwelttier! Professor Tibatong schreibt dies voller Stolz seinem Widersacher König Futsch und bringt damit das Urmel in grosse Gefahr.

Wo: Basler Marionettentheater,

Wann: Am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr

Dauer: 80 Min., inkl. Pause

Wer: Kinder ab 5 Jahren

Online-Vorverkauf hier